Алина Загитова опубликовала все фото из фотосессии для Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» все фотографии, сделанные в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

«Спасибо Cosmopolitan Russia за приглашение и замечательный контент. Было здорово и весело. Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво», — подписала она пост.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.

Также посмотрите видео, как Загитова готовилась встать на ролики для фотосессии.

Ранее Загитова рассказала, как ей было страшно выходить на лёд, а также вспомнила, что в детстве её семье порой не хватало денег даже на проезд на автобусе.

Напомним, 17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года.