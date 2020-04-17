В России зафиксирован 30000-й случай заражения коронавирусом и ещё 41 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 4070 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 32 008 человек, из которых выздоровело 2590. Зафиксирован ещё 41 летальный исход. За всё время скончалось 273 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1959

Московская область — 472

Санкт-Петербург — 424

Республика Мордовия — 65

Республика Дагестан — 59

Нижегородская область — 54

Республика Ингушетия — 38

Оренбургская область — 38

Тверская область — 37

Республика Адыгея — 36

Тюменская область — 34

Республика Марий Эл — 32

Рязанская область — 30

Краснодарский край — 30

Красноярский край — 29

Брянская область — 27

Курская область — 25

Тульская область — 25

Владимирская область — 24

Ленинградская область — 24

Кабардино-Балкарская Республика — 23

Ростовская область — 23

Республика Башкортостан — 22

Новгородская область — 21

Калужская область — 20

Воронежская область — 19

Ярославская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 19

Кировская область — 18

Ханты-Мансийский АО — 18

Хабаровский край — 18

Республика Калмыкия — 17

Саратовская область — 17

Республика Татарстан — 16

Удмуртская Республика — 16

Ульяновская область — 15

Республика Коми — 14

Ивановская область — 13

Республика Северная Осетия — 13

Самарская область — 13

Белгородская область — 12

Липецкая область — 12

Орловская область — 12

Калининградская область — 12

Ставропольский край — 12

Чувашская Республика — 12

Пензенская область — 12

Пермский край — 12

Новосибирская область — 12

Республика Хакасия — 11

Вологодская область — 10

Костромская область — 9

Приморский край — 9

Мурманская область — 8

Камчатский край — 8

Смоленская область — 7

Чеченская Республика — 7

Сахалинская область — 7

Ямало-Ненецкий АО — 6

Еврейская АО — 6

Псковская область — 5

Алтайский край — 5

Астраханская область — 4

Волгоградская область — 4

Свердловская область — 4

Челябинская область — 4

Кемеровская область — 4

г. Севастополь — 4

Республика Бурятия — 3

Омская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Республика Крым — 3

Иркутская область — 2

Забайкальский край — 2

Амурская область — 2

Республика Карелия — 1

Архангельская область — 1

Курганская область — 1

Республика Тыва — 1

Чукотский АО — 1

Республика Алтай — 1.

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