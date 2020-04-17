«Красавица неземная». Подписчики оценили фотосессию Алины Загитовой

Пользователям «Инстаграма» понравилась фотосессия Алины Загитовой, которую провели в Cosmopolitan Russia. Ранее фигуристка выложила соответствующие фотографии в своём «инстаграме».

Вот какие комментарии оставили подписчики Загитовой.

«И нам очень понравилось, милая Алина».

«Красавица неземная».

«Али-ина, очень крутые фотки».

«Алина, это законно быть такой красивой?».

«Две спортсменки, на которых можно смотреть вечно: Алина Загитова и Рита Мамун».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.

Также посмотрите видео, как Загитова готовилась встать на ролики для фотосессии.

Напомним, 17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года.