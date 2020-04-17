Фигурист Воронов назвал самоизоляцию тюрьмой

Двукратный призёр чемпионата Европы российский фигурист Сергей Воронов рассказал, что соблюдает режим карантина в связи с пандемией коронавируса, назвав самоизоляцию тюрьмой, хотя и комфортной.

«Я в режиме самоизоляции, как и все законопослушные граждане. Поддерживаю форму дома и в разрешённой зоне возле него.

В целом больше времени я стараюсь быть занятым онлайн. Мы в ситуации, когда весь мир ограничен в свободе передвижений. Находиться в комфортной тюрьме — тоже испытание. Это определённый вызов для каждого из нас», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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