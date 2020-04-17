«Так, по мелочам: штанга, ещё что-то». Отец Большунова рассказал о подготовке сына

Российский лыжник Александр Большунов, который в сезоне-2019/2020 стал победителем общего зачёта Кубка мира, поддерживает физическую форму в частном доме, где у него есть все условия для тренировок, рассказал отец спортсмена Александр Большунов-старший. Напомним, в настоящее время спортсмены не имеют возможности тренироваться в традиционном формате из-за карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас работает чисто на поддержание формы. Так, по мелочам: штанга или ещё что-то. Делает всё, что можно в этой ситуации. Вся страна, весь мир так занимается. Составляет план тренировки, исходя из снарядов, которые есть.
Саша находится в частном доме, всё есть: двор, огород, сад. Можно и по участку пробежать, всё лучше, чем в квартире сидеть. Ситуация очень серьёзная, но в таком случае нужно просто поддерживать свою форму, других вариантов нет», — цитирует Большунова «Р-Спорт».
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