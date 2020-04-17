Нагорный — о короновирусе: нужно вводить режим ЧС. Как быть тем, чьи семьи кормил бизнес?

Вице-чемпион Олимпиады, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и основатель собственной школы, в которой занимаются 150 детей, 23-летний гимнаст Никита Нагорный считает, что из-за пандемии коронавируса в России нужно ввести режим ЧС.

«Ударил ли по мне как по бизнесмену коронавирус? Конечно, очень сильно чувствую. Неизвестно, как будут обстоять дела с арендой в нашей школе. У нас в стране не вводят режим ЧС, просто дают людям выходные. Сейчас у многих арендаторов проблемы, со многим нужно разбираться, многое нужно решать. Кризис у всех, все страдают и находятся в одинаковых условиях. Вопрос в том, кто выживет, а кто нет.

Ходят слухи, что всё продлится до сентября. Сегодня в Москве выявили полторы тысячи новых случаев, хотя не так давно болели несколько человек.

Страдать нам от этого или нет, зависит от того, насколько быстро будет введён режим ЧС. Когда он будет установлен, мы начнём жить за счёт поддержки государства. И такие частные предприятия, как у меня, перестанут зависеть сами от себя.

Для меня в любом случае минус в том, что дети, которые занимаются в школе, не смогут долго поддерживать форму без оборудования и физического контакта с тренером. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтоб поддерживать форму учеников. Но четыре месяца без тренировок (если случится сценарий с сентябрём) — это очень много.

Нужно ли вводить режим ЧС? Конечно. Государство же призывает всех сидеть дома. На этой неделе в Москве запретили выезжать в город на машине, нужны специальные пропуска. У людей выходные дни, а мы продолжаем платить аренду, зарплаты сотрудникам. Но сами не работаем. У нас нет возможности заработать деньги, чтобы за всё это заплатить. Приходится их где-то искать.

Рассрочки по кредитам — временная история. Но потом же всё равно придется как-то их возвращать. Если так и продлится до сентября, то сколько потом нужно будет потратить сил, чтобы отработать эти деньги обратно? Как быть людям, чьи семьи кормил бизнес? Им теперь остаётся ждать только режима ЧС», — приводит слова Нагорного Sport24.