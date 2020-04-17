Владимир Путин: риски, связанные с распространением коронавируса, ещё очень высоки

Президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России заявил, что риски, связанные с распространением коронавируса, по-прежнему очень высоки.
«Все мы знаем: Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения. У Министерства обороны также есть серьёзные кадровые и организационные ресурсы, и, я не сомневаюсь, уверен, вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объёме.
Но повторю: нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью.
Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации.
Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объёме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Бережёного бог бережёт», — приводит слова Путина сайт Кремля.
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