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Константин Игропуло: гандбол не готов к людям уровня Губерниева

Константин Игропуло: гандбол не готов к людям уровня Губерниева
Другие / Гандбол 0

Российский гандболист Константин Игропуло считает, что гандбол пока не готов к тому, чтобы его комментировал Дмитрий Губерниев.

«Губерниев его комментировал, когда мы в 2008 году играли на Олимпиаде, но, видимо, это не помогло. Тут можно вернуться к вопросу о том, как популяризировать гандбол. Мы должны учитывать и то, что сам гандбол не готов к людям уровня Губерниева. Я не являюсь его фанатом, но та же история с переименованием „Спартака“ в ЦСКА показала, что к большому вниманию гандбол в России пока не готов.

Поэтому большой вопрос, нужен ли Губерниев российскому гандболу. Думаю, сначала надо повышать его качество. Надо понять, как двигаться одновременно и вверх, и вбок: развиваться и при этом планомерно работать на массовость. В этом плане надо действовать поэтапно», — приводит слова Игропуло ТАСС.

Игропуло — победитель Лиги чемпионов, чемпион России, Испании, Греции, обладателем Кубка Германии.

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