Ветераны спорта получили полезные наборы от экипировщика олимпийской сборной России

Сейчас пожилые люди нуждаются в особой поддержке и помощи. Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT при участии Департамента спорта Москвы организовал доставку необходимых продуктовых наборов, медицинских масок и антисептиков ветеранам спорта, представителям различных дисциплин — от конькобежного спорта до плавания и гимнастики.



«Если есть возможность и желание помочь, то нужно это делать. Особенно во время эпидемии, когда многим тяжело. Советские спортсмены всегда нас восхищали своими достижениями, и поддержка сейчас — это то немногое, что мы можем для них сделать. Наши волонтёры рассказали, с какой благодарностью их встречали пожилые люди, и это здорово, что мы смогли быть им полезными.

Сейчас появилось новое и очень важное понятие — ковидарность, это солидарность во время пандемии. Люди по мере своих сил готовы помогать тем, кто слабее и нуждается во внимании — это действительно дорогого стоит», — сказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.

Юрий Николаевич Транквиллицкий

На фото: Юрий Николаевич Транквиллицкий, 94 года. Воспитанник Харлампиева, 2-е место не первенстве Москвы по самбо 1946 года. Гвардии лейтенант, имеет Орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Белоруссии».

На заглавном фото: Лев Николаевич Литвинов, 99 лет. Многократный победитель Кубка мира среди ветеранов по лыжным гонкам. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». День Победы гвардии капитан Литвинов встретил в Берлине, где расписался на Рейхстаге.