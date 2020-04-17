Ветераны спорта получили полезные наборы от экипировщика олимпийской сборной России

Сейчас пожилые люди нуждаются в особой поддержке и помощи. Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT при участии Департамента спорта Москвы организовал доставку необходимых продуктовых наборов, медицинских масок и антисептиков ветеранам спорта, представителям различных дисциплин — от конькобежного спорта до плавания и гимнастики.
«Если есть возможность и желание помочь, то нужно это делать. Особенно во время эпидемии, когда многим тяжело. Советские спортсмены всегда нас восхищали своими достижениями, и поддержка сейчас — это то немногое, что мы можем для них сделать. Наши волонтёры рассказали, с какой благодарностью их встречали пожилые люди, и это здорово, что мы смогли быть им полезными.
Сейчас появилось новое и очень важное понятие — ковидарность, это солидарность во время пандемии. Люди по мере своих сил готовы помогать тем, кто слабее и нуждается во внимании — это действительно дорогого стоит», — сказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.
Юрий Николаевич Транквиллицкий
На фото: Юрий Николаевич Транквиллицкий, 94 года. Воспитанник Харлампиева, 2-е место не первенстве Москвы по самбо 1946 года. Гвардии лейтенант, имеет Орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Белоруссии».
На заглавном фото: Лев Николаевич Литвинов, 99 лет. Многократный победитель Кубка мира среди ветеранов по лыжным гонкам. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». День Победы гвардии капитан Литвинов встретил в Берлине, где расписался на Рейхстаге.
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