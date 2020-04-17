Фантастический прыжок бейсджампера стал вирусным в Tik Tok. Видео

Известный бейсджампер Энтони Ньютон на своей странице в Tik Tok выложил видео захватывающего прыжка. Ролик стал вирусным в соцсети, набрав более 40 млн просмотров.

«Когда бежишь от коронавируса», — подписал видео Ньютон.

Видео прыжка можно посмотреть на странице Энтони Ньютона в Tik Tok.

Всё больше и больше звёзд спорта осваивают новую социальную сеть Tik Tok. Недавно несколько забавных роликов смонтировала и выложила двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. Спортсменка станцевала в костюме единорога и представила зажигательный номер под Little Big.

Не обошла своим вниманием Tik Tok и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, создавшая ироничный ролик о том, чем занимаются девушки в первый и последний дни карантина.

Туктамышева показала, чем занимаются девушки в первый и последний дни карантина

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат