Фантастический прыжок бейсджампера стал вирусным в Tik Tok. Видео

Известный бейсджампер Энтони Ньютон на своей странице в Tik Tok выложил видео захватывающего прыжка. Ролик стал вирусным в соцсети, набрав более 40 млн просмотров.
«Когда бежишь от коронавируса», — подписал видео Ньютон.
Видео прыжка можно посмотреть на странице Энтони Ньютона в Tik Tok.
Всё больше и больше звёзд спорта осваивают новую социальную сеть Tik Tok. Недавно несколько забавных роликов смонтировала и выложила двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. Спортсменка станцевала в костюме единорога и представила зажигательный номер под Little Big.
Не обошла своим вниманием Tik Tok и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, создавшая ироничный ролик о том, чем занимаются девушки в первый и последний дни карантина.
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