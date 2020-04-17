«Подушка уже маловата». Туктамышева поделилась фото с популярного челленджа
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сыронизировала в отношении своей фигуры на третьей неделе карантина.
Туктамышева приняла участие в так называемом подушечном челлендже (pillow challenge), запущенном в социальных сетях. Елизавета надела импровизированное платье, использовав в качестве одежды небольшую подушку, которая не прикрыла тело полностью.
«Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы о питании», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
В подушечном челлендже приняли участие фигуристка Аделина Сотникова, гимнастка Дарья Спиридонова и фигурист Алексей Ягудин.
«На свидание на кухне». Гимнастка Спиридонова примерила платье-подушку, Губерниев оценил
Сотникова приняла участие в челлендже с подушками, представ в необычном платье
Алексей Ягудин сфотографировался в платье из подушек
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
20:45
-
19:26
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
15:21
-
14:01
-
11:54
-
11:25
-
10:48
-
10:06
-
09:18
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:03
-
21:45
-
20:50
-
20:33
-
20:23
-
20:05
-
19:45
-
19:06
-
18:55
-
18:27
-
18:02
-
17:49
-
17:33
-
16:41
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:02
-
14:16
-
13:58
-
13:45
Партнерский контент