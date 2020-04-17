«Подушка уже маловата». Туктамышева поделилась фото с популярного челленджа

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сыронизировала в отношении своей фигуры на третьей неделе карантина.

Туктамышева приняла участие в так называемом подушечном челлендже (pillow challenge), запущенном в социальных сетях. Елизавета надела импровизированное платье, использовав в качестве одежды небольшую подушку, которая не прикрыла тело полностью.

«Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы о питании», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

В подушечном челлендже приняли участие фигуристка Аделина Сотникова, гимнастка Дарья Спиридонова и фигурист Алексей Ягудин.

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Сотникова приняла участие в челлендже с подушками, представ в необычном платье