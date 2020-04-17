«Где-то плачет Цискаридзе». Алексей Ягудин занялся с дочкой балетом
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин во время самоизоляции решил помочь младшей дочери, четырёхлетней Мишель, в освоении азов хореографии. Юная балерина берёт уроки дистанционно, глядя на монитор, папа помогает делом, сидящая рядом мама, Татьяна Тотьмянина, – советами.
«Немного балета в ленту от Мишель Ягудиной, а где-то плачет Николай Цискаридзе, увидев это», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео уроков балета от Алексея Ягудина доступно на «Чемпионате».
Цискаридзе — российский артист балета, педагог, премьер балета Большого театра (1992—2013), ректор Академии русского балета имени Вагановой.
Ягудин также четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию.
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