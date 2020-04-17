Партнёр улетел от российской фигуристки в Чехию последним рейсом

Бывший чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров Мартин Бидарж из-за пандемии коронавируса вынужден тренироваться за сотни километров от российской партнёрши — Елизаветы Жук. Бидарж встал в пару с 16-летней Жук летом 2019 года, но только 1 апреля Елизавета получила разрешение представлять Чехию на международных соревнованиях.
После расставания с Анной Душковой Мартин сменил несколько партнёрш, но все они не подходили ему по уровню катания.
Новая пара тренировалась в Москве в группе Нины Мозер, когда страны стали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. 21 марта Бидарж вернулся в Чехию.
«У нас начали получаться многие элементы, они стали стабильны. Мы уже можем повторять связки безошибочно несколько раз подряд.
Но стало беспокойно, и, в конце концов, мы решили, что мне лучше поехать домой и посмотреть, как будут развиваться события. Вылетел из Москвы едва ли не последним рейсом», — приводит слова Бидаржа sport.cz.
В настоящее время тренировки проходят дистанционно для всей группы из 12 человек. Тренеры дают указания, и фигуристы проводят домашние занятия с подручным инвентарём.
- 17 апреля 2020
-
23:41
-
23:07
-
21:37
-
20:45
-
19:26
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
15:21
-
14:01
-
11:54
-
11:25
-
10:48
-
10:06
-
09:18
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:03
-
21:45
-
20:50
-
20:33
-
20:23
-
20:05
-
19:45
-
19:06
-
18:55
-
18:27
-
18:02
-
17:49
-
17:33
-
16:41
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:02