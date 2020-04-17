Партнёр улетел от российской фигуристки в Чехию последним рейсом

Бывший чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров Мартин Бидарж из-за пандемии коронавируса вынужден тренироваться за сотни километров от российской партнёрши — Елизаветы Жук. Бидарж встал в пару с 16-летней Жук летом 2019 года, но только 1 апреля Елизавета получила разрешение представлять Чехию на международных соревнованиях.

После расставания с Анной Душковой Мартин сменил несколько партнёрш, но все они не подходили ему по уровню катания.

Новая пара тренировалась в Москве в группе Нины Мозер, когда страны стали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. 21 марта Бидарж вернулся в Чехию.

«У нас начали получаться многие элементы, они стали стабильны. Мы уже можем повторять связки безошибочно несколько раз подряд.

Но стало беспокойно, и, в конце концов, мы решили, что мне лучше поехать домой и посмотреть, как будут развиваться события. Вылетел из Москвы едва ли не последним рейсом», — приводит слова Бидаржа sport.cz.

В настоящее время тренировки проходят дистанционно для всей группы из 12 человек. Тренеры дают указания, и фигуристы проводят домашние занятия с подручным инвентарём.