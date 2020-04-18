Гачинский — о поломках коньков фигуристов: у кого ноги куколки, а у кого — копыта

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2012, бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 Артур Гачинский, который теперь работает тренером в группе Алексея и Татьяны Мишиных, прокомментировал историю с коньками Евгении Медведевой на чемпионате России – 2020.
Ситуация знакома Гачинскому, на ЧМ-2011 нечто подобное случилось прямо во время проката с соперником Артура за бронзу — японцем Дайсукэ Такахаши, который вышел на лёд после россиянина.
«И я не смотрел за его прокатом, потому что радовался чистому своему в раздевалке. Но я, конечно, узнал, что у него повылетали шурупы из лезвия конька. Карта везения в тот день ему в руку не захотела падать. От этого никто не застрахован. Женя Медведева правильно говорила, что не возят фигуристы с собой по две пары коньков на соревнования. Есть одни на сезон. Они ломаются – покупаем новые или нам их выдают. Раскатать коньки – очень сложно. Мозоли, косточки, это все в кровь… А кто-то надел – и поехал. У кого, извиняюсь, ноги куколки, а у кого – копыта (улыбается). И у меня такие ситуации были несколько раз, когда ломались лезвия или рвался ботинок. Что поделать? Либо ноги плохие, либо коньки неудачные (смеётся)», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».
- 18 апреля 2020
-
01:34
-
00:42
- 17 апреля 2020
-
23:41
-
23:07
-
21:37
-
20:45
-
19:26
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
15:21
-
14:01
-
11:54
-
11:25
-
10:48
-
10:06
-
09:18
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:03
-
21:45
-
20:50
-
20:33
-
20:23
-
20:05
-
19:45
-
19:06
-
18:55
-
18:27
-
18:02
-
17:49
-
17:33
-
16:41
-
16:30
-
15:45