Гачинский — о поломках коньков фигуристов: у кого ноги куколки, а у кого — копыта

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2012, бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 Артур Гачинский, который теперь работает тренером в группе Алексея и Татьяны Мишиных, прокомментировал историю с коньками Евгении Медведевой на чемпионате России – 2020.

Ситуация знакома Гачинскому, на ЧМ-2011 нечто подобное случилось прямо во время проката с соперником Артура за бронзу — японцем Дайсукэ Такахаши, который вышел на лёд после россиянина.

«И я не смотрел за его прокатом, потому что радовался чистому своему в раздевалке. Но я, конечно, узнал, что у него повылетали шурупы из лезвия конька. Карта везения в тот день ему в руку не захотела падать. От этого никто не застрахован. Женя Медведева правильно говорила, что не возят фигуристы с собой по две пары коньков на соревнования. Есть одни на сезон. Они ломаются – покупаем новые или нам их выдают. Раскатать коньки – очень сложно. Мозоли, косточки, это все в кровь… А кто-то надел – и поехал. У кого, извиняюсь, ноги куколки, а у кого – копыта (улыбается). И у меня такие ситуации были несколько раз, когда ломались лезвия или рвался ботинок. Что поделать? Либо ноги плохие, либо коньки неудачные (смеётся)», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».