«Мисс додзё». Каратистка Зотова привела в восторг болельщиков новым фото

Чемпионка России по карате Мария Зотова в «Инстаграме» опубликовала фото в обтягивающем тренировочном костюме с додзё, — места для тренировок, соревнований и аттестаций в японских боевых искусствах.

«Мисс додзё», — гласит подпись к фото.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Зотовой.

Зотова занимается карате с 10 лет, и к 20 годам является мастером спорта и обладателем чёрного пояса. В 2017 году Мария победила на турнире Российского студенческого спортивного союза по карате, после чего получила приглашение в сборную страны на престижный турнир в Японии. В августе 2019 года Зотова добилась ещё одного знаменательного результата: на проходившем в Калининграде первенстве России она выиграла золотую медаль в категории для спортсменов до 21 года.

Мария Зотова популярна у российских любителей карате не только благодаря своим спортивным победам. Девушка обладает модельной внешностью, являясь звездой в «Инстаграме», набрав почти 40 тыс. подписчиков и регулярно выкладывая стильные фото.