«Спартак» не выкупит Шюррле, Лига чемпионов начнётся в октябре. Главное к утру

1. «Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».



2. УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



3. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не исключил, что мог переболеть коронавирусом во время карантина.

4. Зарплата игрокам НБА будет снижена на 25%.

5. РФС утвердил мировое соглашение между московским «Динамо» и Рамилем Шейдаевым.



6. Президент UFC Дэна Уайт поможет Дональду Трампу восстановить экономику США.



7. «Наполи» контактирует с окружением иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

8. Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом».

9. В Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.