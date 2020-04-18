«Спартак» не выкупит Шюррле, Лига чемпионов начнётся в октябре. Главное к утру
1. «Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».
2. УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
3. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не исключил, что мог переболеть коронавирусом во время карантина.
4. Зарплата игрокам НБА будет снижена на 25%.
5. РФС утвердил мировое соглашение между московским «Динамо» и Рамилем Шейдаевым.
6. Президент UFC Дэна Уайт поможет Дональду Трампу восстановить экономику США.
7. «Наполи» контактирует с окружением иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
8. Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом».
9. В Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.
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