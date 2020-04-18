Губерниев — о работе ФЛГР: одним Большуновым хотят прикрыть задницу?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах российских лыжников и работе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По мнению Губерниева, ситуация в лыжных гонках оставляет желать лучшего.
«Вяльбе круто заведует лыжами? В этом сезоне – Большунов и Непряева. Ещё-то кто? У биатлона – золотая медаль.
В прошлом году в холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас — Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть. Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали.
Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен, потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали. Юрий Михайлович – прекрасный тренер, воспитал Петухова, Крюкова, Панжинского.
Сейчас мы пожинаем плоды. Есть фасад, а остальное, знаете ли… Если говорят, что в биатлоне прогнило, то там прогнило точно не меньше, а зачастую даже и больше», — приводит слова Губерниева «Спорт день за днём».
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