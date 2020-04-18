В России за сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 36 793 человека. Инфицированные зафиксированы во всех 85 регионах страны, сообщает «коронавирус.рф».

За минувшие сутки выздоровело 313 человек, и теперь выздоровевших насчитывается 2590 человек. За сутки умерло 40, от коронавируса в России в общей сложности скончалось 313 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва – 2649

Московская область – 428

Санкт-Петербург – 139

Республика Мордовия – 62

Чеченская Республика – 60

Нижегородская область – 59

Ставропольский край – 54

Тверская область – 49

Краснодарский край – 45

Красноярский край – 45

Республика Дагестан – 44

Магаданская область – 44

Рязанская область – 41

Республика Марий Эл – 40

Республика Башкортостан – 39

Тюменская область – 39

Хабаровский край – 38

Республика Ингушетия – 36

Астраханская область – 35

Орловская область – 34

Ленинградская область – 34

Ханты-Мансийский АО – 33

Тамбовская область – 32

Тульская область – 30

Калужская область – 29

Республика Северная Осетия – 29

Ростовская область – 29

Брянская область – 28

Чувашская Республика – 27

Пермский край – 26

Курская область – 25

Ярославская область – 24

Воронежская область – 22

Кабардино-Балкарская Республика – 22

Липецкая область – 21

Пензенская область – 21

Кировская область – 20

Оренбургская область – 20

Республика Коми – 19

Ульяновская область – 19

Приморский край – 18

Волгоградская область – 17

Республика Татарстан – 16

Владимирская область – 15

Ивановская область – 15

Республика Калмыкия – 14

Смоленская область – 13

Белгородская область – 11

Калининградская область – 11

Саратовская область – 11

Свердловская область – 11

Алтайский край – 10

Новосибирская область – 10

Вологодская область – 9

Республика Бурятия – 9

Республика Саха (Якутия) – 9

Республика Хакасия – 8

Мурманская область – 7

Иркутская область – 7

Костромская область – 6

Республика Карелия – 6

Новгородская область – 6

Архангельская область – 5

Псковская область – 5

Республика Адыгея – 5

Ямало-Ненецкий АО – 5

Омская область – 5

Удмуртская Республика – 4

Челябинская область – 4

Кемеровская область – 4

Томская область – 3

Забайкальский край – 3

Амурская область – 3

Еврейская АО – 3

Республика Крым – 3

Республика Алтай – 1

Карачаево-Черкесская Республика – 1

Самарская область – 1

Курганская область – 1.