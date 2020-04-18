В России за сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 36 793 человека. Инфицированные зафиксированы во всех 85 регионах страны, сообщает «коронавирус.рф».
За минувшие сутки выздоровело 313 человек, и теперь выздоровевших насчитывается 2590 человек. За сутки умерло 40, от коронавируса в России в общей сложности скончалось 313 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва – 2649
Московская область – 428
Санкт-Петербург – 139
Республика Мордовия – 62
Чеченская Республика – 60
Нижегородская область – 59
Ставропольский край – 54
Тверская область – 49
Краснодарский край – 45
Красноярский край – 45
Республика Дагестан – 44
Магаданская область – 44
Рязанская область – 41
Республика Марий Эл – 40
Республика Башкортостан – 39
Тюменская область – 39
Хабаровский край – 38
Республика Ингушетия – 36
Астраханская область – 35
Орловская область – 34
Ленинградская область – 34
Ханты-Мансийский АО – 33
Тамбовская область – 32
Тульская область – 30
Калужская область – 29
Республика Северная Осетия – 29
Ростовская область – 29
Брянская область – 28
Чувашская Республика – 27
Пермский край – 26
Курская область – 25
Ярославская область – 24
Воронежская область – 22
Кабардино-Балкарская Республика – 22
Липецкая область – 21
Пензенская область – 21
Кировская область – 20
Оренбургская область – 20
Республика Коми – 19
Ульяновская область – 19
Приморский край – 18
Волгоградская область – 17
Республика Татарстан – 16
Владимирская область – 15
Ивановская область – 15
Республика Калмыкия – 14
Смоленская область – 13
Белгородская область – 11
Калининградская область – 11
Саратовская область – 11
Свердловская область – 11
Алтайский край – 10
Новосибирская область – 10
Вологодская область – 9
Республика Бурятия – 9
Республика Саха (Якутия) – 9
Республика Хакасия – 8
Мурманская область – 7
Иркутская область – 7
Костромская область – 6
Республика Карелия – 6
Новгородская область – 6
Архангельская область – 5
Псковская область – 5
Республика Адыгея – 5
Ямало-Ненецкий АО – 5
Омская область – 5
Удмуртская Республика – 4
Челябинская область – 4
Кемеровская область – 4
Томская область – 3
Забайкальский край – 3
Амурская область – 3
Еврейская АО – 3
Республика Крым – 3
Республика Алтай – 1
Карачаево-Черкесская Республика – 1
Самарская область – 1
Курганская область – 1.
- 18 апреля 2020
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:41
-
09:28
-
08:32
-
01:34
-
00:42
- 17 апреля 2020
-
23:41
-
23:07
-
21:37
-
20:45
-
19:26
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
15:21
-
14:01
-
11:54
-
11:25
-
10:48
-
10:06
-
09:18
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:03
-
21:45
-
20:50
-
20:33
-
20:23
-
20:05
-
19:45
-
19:06
-
18:55
-
18:27