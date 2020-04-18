Губерниев: в лыжах занимаются тёмными делишками. Понимают, что я обо всём расскажу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Вяльбе неоднократно говорила, что не хочет, чтобы Губерниев работал на лыжных гонках.

«Почему Вяльбе против, чтобы я комментировал лыжи? У неё спросите. Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то тёмными делишками и прекрасно понимают, когда буду комментировать, я же обо всём расскажу.

Понимаете, в чём чудовищность ситуации? Без ложной скромности скажу: мне не нравится, что мои интервью безумно интереснее, чем интервью с биатлонистами, с лыжниками. У нас люди спорт не любят, мы неспортивная страна.

У лыж маленькая аудитория: самые хорошие рейтинги в лыжах проигрывали самым плохим в биатлоне. А лыжи показывал Первый канал. То, что все смотрят «Евроспорт», — это враньё, цифры это показывают. Будут лыжи — если смогу их перед, между, после биатлона комментировать, то прокомментирую. Но, безусловно, биатлон — фундаментальный вид спорта на канале, и он продолжит таким оставаться», — цитирует Губерниева «Спорт день за днём».