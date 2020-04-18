Чемпионка ОИ Ромашина выполнила элементы синхронного плавания в ванной. Видео

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Спортсменка выполнила элементы из синхронного плавания в собственной ванной. Для выполнения групповых занятий она задействовала дочь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Ромашина сообщила, что решила вернуться в спорт после рождения ребёнка. Россиянка планировала выступить на Олимпийских играх в Токио, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции в мире в массовом порядке переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс. человек.