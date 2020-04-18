Гончарова: определять итоговые места в недоигранном чемпионате — несправедливое решение
Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталья Гончарова поделилась мнением о решении распределить итоговые места в чемпионате страны по результатам «регулярки».
«Разочарована, что не смогли закончить чемпионат России, что федерация приняла такое решение. На мой взгляд, абсолютно неправильное решение. Поддерживаю нашего генерального директора Владимира Зиничева. Согласна с тем, что он сказал на эту тему. Определять итоговые места в недоигранном чемпионате по результатам «регулярки» — неспортивное решение. Во многих странах чемпионаты завершились без определения мест, без чемпиона. А у нас почему-то вот так. Это несправедливо», — цитирует Гончарову РИА «Новости».
У женщин чемпионками признали волейболисток казанского «Динамо».
Мужской и женский чемпионаты России по волейболу завершены досрочно
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