Первый тренировочный сбор российских лыжников могут перенести из Эстонии в Малиновку

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о предстоящей подготовке к новому сезону. По словам специалиста, тренировочные сборы перенесут из Отепя (Эстония) в Малиновку (Архангельская область).

«Непонятная ситуация. Тренировочные планы есть, рассматривается несколько вариантов, но пока говорить о чём-то преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, потому что собрать спортсменов в одно место очень проблематично. Рассматривается идея переноса первого общего сбора из Отепя в Малиновку, мы предварительно переговорили с руководством Малиновки, вполне вероятно, что июньский сбор мы проведём там, если границы будут закрыты.

Связь со своими подопечными поддерживаю, иногда созваниваемся. Я в курсе того, кто чем занимается, каких-то единых тренировочных планов нет, поскольку условия у всех разные, и каждый лыжник — это достаточно высокого уровня профессионал, они проводят тренировки в свободном режиме", — цитирует Бородавко РИА «Новости».