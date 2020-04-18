Российская конькобежка, застрявшая на Бали: стало даже страшно заходить в «Инстаграм»

Российская конькобежка Елена Сохрякова, которую недавно эвакуировали с острова Бали, рассказала о негативных комментариях, которые она получала в Интернете. Ранее спортсменка сообщила, что ей стали писать гадости в социальных сетях.

«Мне стали писать журналисты в «Инстаграм», спрашивать, действительно ли меня обижают, гнобят… Сделали из меня какую-то бедную, несчастную. Поговорили с Аней, почему в её эфире речь зашла обо мне. А началось вообще с того, что в Иваново узнали о моём отпуске на Бали, взяли мои радостные фото в купальниках и написали при этом, что я нуждаюсь и молю об эвакуации. Люди, которые сидят дома взаперти и не могут поехать отдыхать, увидели эти картинки, да ещё в таком контексте, и начали в комментариях писать гадости, оскорблять, называть дурами, обсуждали мои внешние данные. Я попросила поменять фото, чтобы всё это не было в таком контексте, так как у людей это вызывает резкий негатив.

В принципе, относилась с юмором к этим комментариям – люди ведь совершенно не знали нашу ситуацию. Мы ни у кого ничего не просили, не плакали, не ныли. Мы спокойно всё восприняли. Денег ни у кого не выпрашивали, никаких постов с просьбами о помощи не выставляли. Мы отдыхали за свой счёт, билеты взяли за свой счёт.

Но в итоге вся эта информация с такой подачей разнеслась везде. Появилась куча новых подписчиков, стало даже страшно входить в «Инстаграм». Утром зашла, а там +500 новых подписчиков, неадекватные комментарии. Я их удаляла, но появлялись новые… В общем, аккаунт в какой-то момент я закрыла, подписчики стали исчезать», — цитирует спортсменку РИА «Новости».