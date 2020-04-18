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Тренер Большунова: не имеет значения, когда Александр получит «Хрустальный глобус»

Тренер Большунова: не имеет значения, когда Александр получит «Хрустальный глобус»
Другие / Лыжный спорт 0

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, поделился мнением о ситуации с получением спортсменом «Хрустального глобуса» за победу на Кубке мира. Большунов до сих пор не получил приз. Заключительные этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса. В итоге награждение победителей было отложено на неопределённый срок.

«Сейчас у FIS есть более актуальные и важные заботы, головная боль о предстоящем Кубке мира. Думаю, «Глобус», несомненно, будет вручён, но только непонятно где. Будем ждать. Получит когда получит. Это не от нас зависит, это уже не имеет глобального значения, так как не за горами новый сезон, где будут новые задачи. Все взоры устремлены вперёд.

Нам, конечно, хотелось все провести пораньше, чтобы можно было провести фотосессии, плакаты, календари, потому что такие победы нечасто бывают. Эти плакаты и календари можно было бы разослать по спортивным школам для популяризации лыжных гонок», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

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