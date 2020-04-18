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«Мечта поэта!» Подписчики оценили новое фото Солдатовой

«Мечта поэта!» Подписчики оценили новое фото Солдатовой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «инстаграме» новое фото. Спортсменка выложила две фотографии в спортивных штанах и топе.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Пользователям новый образ гимнастки явно понравился. Один из них назвал Солдатову «мечтой поэта».

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменили соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс. человек.

Солдатова выложила новое видео домашних тренировок. Снова её главный зритель — кот
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