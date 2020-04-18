«Мечта поэта!» Подписчики оценили новое фото Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «инстаграме» новое фото. Спортсменка выложила две фотографии в спортивных штанах и топе.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Пользователям новый образ гимнастки явно понравился. Один из них назвал Солдатову «мечтой поэта».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменили соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс. человек.
Солдатова выложила новое видео домашних тренировок. Снова её главный зритель — кот
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
16:52
-
16:36
-
16:21
-
15:56
-
15:53
-
15:00
-
14:50
-
13:33
-
13:13
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:41
-
09:28
-
08:32
-
01:34
-
00:42
- 17 апреля 2020
-
23:41
-
23:07
-
21:37
-
20:45
-
19:26
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
15:21
-
14:01
-
11:54
-
11:25
-
10:48
-
10:06
-
09:18
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:03
Партнерский контент