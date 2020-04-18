Ирина Слуцкая вспомнила свой знаменитый ковбойский номер

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка выложила отрезок показательного выступления на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США). Там она исполнила танец в костюме ковбоя.
«Сегодня хочу рассказать о ковбойском показательном номере.
Номер рождался, как говорят, с конька. Без предварительной подготовки, без продумывания образа. Музыка и, наверное, моя харизма сделали своё дело. Номер был поставлен. Костюм мне сразу упаковали в чемодан, даже не успела его примерить.
Сложнее всего было с кнутом. Были упражнения, которые репетировала со скакалкой. И боялась, что запутаюсь в этом кнуте. Он кожаный и так больно бился. После ЧМ и ОИ объехала с этим номером более 90 городов в турне по Америке. И ни один раз мне доставалось самой себе этим хлыстом.
Удивительно, что номер, который был рождён за несколько часов, стал таким любимым», — написала Слуцкая.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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