Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась списком любимых фильмов.

«Пока «Инстаграм» наполнен онлайн-тренировками, прямыми эфирами и челленджами, решила посмотреть интересный фильмец или сериал. Из последних понравившихся — «Джокер». Оригинальный, скандальный, вызвавший разные мнения и получивший два «Оскара». Вообще, я люблю разные жанры фильмов. Иногда хочется расслабиться и посмотреть комедию, а порой тянет на ужастики.

Мой топ-5

• «Список Шиндлера» / Schindler's List (1993)

• «Молчание ягнят» / The Silence of the Lambs (1991)

• «Левиафан» / Leviathan (2014)

• «Престиж» / The Prestige (2006)

• «Прочь» / Get Out (2017)», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Дарьи Клишиной.