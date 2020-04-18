Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дарья Клишина поделилась списком любимых фильмов

Дарья Клишина поделилась списком любимых фильмов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась списком любимых фильмов.

«Пока «Инстаграм» наполнен онлайн-тренировками, прямыми эфирами и челленджами, решила посмотреть интересный фильмец или сериал. Из последних понравившихся — «Джокер». Оригинальный, скандальный, вызвавший разные мнения и получивший два «Оскара». Вообще, я люблю разные жанры фильмов. Иногда хочется расслабиться и посмотреть комедию, а порой тянет на ужастики.

Мой топ-5

• «Список Шиндлера» / Schindler's List (1993)
• «Молчание ягнят» / The Silence of the Lambs (1991)
• «Левиафан» / Leviathan (2014)
• «Престиж» / The Prestige (2006)
• «Прочь» / Get Out (2017)», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Дарьи Клишиной.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020