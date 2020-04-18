Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась списком любимых фильмов.
«Пока «Инстаграм» наполнен онлайн-тренировками, прямыми эфирами и челленджами, решила посмотреть интересный фильмец или сериал. Из последних понравившихся — «Джокер». Оригинальный, скандальный, вызвавший разные мнения и получивший два «Оскара». Вообще, я люблю разные жанры фильмов. Иногда хочется расслабиться и посмотреть комедию, а порой тянет на ужастики.
Мой топ-5
• «Список Шиндлера» / Schindler's List (1993)
• «Молчание ягнят» / The Silence of the Lambs (1991)
• «Левиафан» / Leviathan (2014)
• «Престиж» / The Prestige (2006)
• «Прочь» / Get Out (2017)», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Дарьи Клишиной.
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