Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания

Наставник трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок.
«Когда адреналиновый баланс меняется, человек начинает творить чудеса. Может одним прыжком перемахнуть через высоченный забор, залезть на отвесную стену и так далее. Моя задача — воссоздать этот процесс в условиях соревнований. Условно говоря, я должен дать своей спортсменке умение перепрыгнуть забор, не задумываясь о его высоте, а не остановиться в оцепенении перед препятствием. Поэтому и стараюсь выстраивать весь тренировочный процесс в обход сознания.
Говорите, словно речь идёт о перестановке мебели в комнате? Так и есть. Нужно просто найти способ войти в эту «комнату». Это сложно, когда руководствуешься традиционным пониманием тех принципов и той сознательной психологии, в которой живёт и существует человек. У нас же всё по-другому. Я, например, полностью исключил из нашего с Марией тренировочного рациона идеомоторику, то есть запретил ей даже думать о движениях», — приводит слова Габрилян RT.
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