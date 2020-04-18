Карлсен победил Накамуру на старте онлайн-турнира по шахматам

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен с победы начал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational. В матче первого тура Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру со счётом 3:2.

По итогам четырёх партий была зафиксирована ничья 2:2, в армагеддоне победу одержал Карлсен. В другом матче первого игрового дня китаец Динь Лижэнь оказался сильнеео иранца Алирезы Фируджи — 2,5:1,5.

По итогам первого дня онлайн-турнира Динь Лижэнь набрал 3 очка, Карлсен — 2, Накамура — 1, Фируджа — 0.

19 апреля состоятся ещё два матча первого тура — россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Фабиано Каруаной, француз Максим Вашье-Лаграв — с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир, организованный по инициативе Карлсена, проходит с 18 апреля по 3 мая и состоит из круговых соревнований, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс.