Антидопинговое агентство Норвегии во время пандемии проводит тесты в доме на колесах

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) во время пандемии коронавируса проводит тестирование на допинг среди спортсменов страны, передвигаясь на специально оборудованном доме на колесах, сообщил менеджер по коммуникациям ADNO Хальвор Бифуглиен.

Для проведения тестирования среди спортсменов во время пандемии ADNO переоборудовало дом на колесах в мобильный центр. Машина разделена на две зоны, спортсмены и врачи при сдаче проб заходят с разных сторон, но между ними сохраняется визуальный контакт.

«Мы должны были найти решение, чтобы получить контроль над инфекцией, Сейчас не время для визитов в гости, но таким образом мы можем добиться необходимой дезинфекции для проведения тестов на допинг. Мы находимся в особой ситуации и должны сделать всё возможное, чтобы антидопинговая работа продолжалась. Когда мы находимся в одном доме с людьми, мы не знаем, есть ли там кто-то, кто находится в группе риска, имеет симптомы инфекции или находится в карантине. Используя дом на колесах, мы учитываем все аспекты», — приводит слова Бифуглиена NRK.