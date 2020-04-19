Путин: мы достойно пройдём через посланные нам испытания

Президент России Владимир Путин поздравил нацию с праздником Пасхи и выразил уверенность, что страна сможет справиться с нашествием коронавируса.
«Мы достойно пройдём через посланные нам испытания. А сегодняшние духовные, радостные и светлые события, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас. Укрепят нашу надежду и веру.
Пасха — это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Символ очищения, возрождения и продолжения жизни. В народе говорят — на бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник всё-таки так и хочется сказать — всё будет хорошо с божьей помощью. С праздником вас! Будьте счастливы и здоровы», — заявил Путин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. В России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения.
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