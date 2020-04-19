Елена Вяльбе показала свой пасхальный стол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографию праздничного стола в день Пасхи.

Видео доступно на «Чемпионате».



Ранее Елена поделилась видео со съёмок фильма о её жизни и карьере, а также станцевала под песню известной российской музыкальной группы Little Big.

Сегодня, 19 апреля, президент России Владимир Путин поздравил нацию с днём Пасхи. По его словам, духовные, радостные и светлые события, многовековые традиции пасхального праздника помогут и поддержат каждого из нас.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. В России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения.