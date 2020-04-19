«Так вкусно, даже не ожидала». Рецепт оладушек от Ирины Слуцкой

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка приготовила оладьи, сопроводив процесс детальным рецептом.

Видео доступно на «Чемпионате».



Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр — 2002, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2006, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы и четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.



В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. В России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения.