В России за сутки зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 42 853 человека. Инфицированные зафиксированы во всех 85 регионах страны, сообщает «стопкоронавирус.рф».



За минувшие сутки выздоровело 234 человека, и теперь выздоровевших насчитывается 3291 человек. За сутки умерло 48, от коронавируса в России в общей сложности скончался 361 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва – 3570

Московская область – 709

Нижегородская область – 129

Санкт-Петербург – 114

Архангельская область – 68

Республика Мордовия – 60

Тульская область – 58

Краснодарский край – 48

Чеченская Республика – 44

Оренбургская область – 20

Республика Марий Эл – 43

Рязанская область – 42

Республика Ингушетия – 42

Тюменская область – 42

Республика Саха (Якутия) – 41

Кировская область – 39

Хабаровский край – 38

Калужская область – 37

Республика Дагестан – 35

Ростовская область – 35

Тверская область – 33

Мурманская область – 33

Республика Татарстан – 31

Ленинградская область – 29

Чувашская Республика – 29

Пермский край – 28

Владимирская область – 27

Воронежская область – 26

Курская область – 26

Республика Северная Осетия – 26

Астраханская область – 24

Красноярский край – 24

Брянская область – 23

Ставропольский край – 23

Тамбовская область – 22

Кабардино-Балкарская Республика – 22

Республика Хакасия – 22

Новосибирская область – 22

Смоленская область – 21

Липецкая область – 20

Ивановская область – 19

Новгородская область – 18

Карачаево-Черкесская Республика – 17

Саратовская область – 16

Самарская область – 15

Свердловская область – 15

Волгоградская область – 14

Ханты-Мансийский АО – 14

Костромская область – 13

Орловская область – 13

Приморский край – 13

Ярославская область – 12

Калининградская область – 11

Ульяновская область – 11

Ямало-Ненецкий АО – 10

Белгородская область – 9

Алтайский край – 9

Кемеровская область – 9

Республика Коми – 7

Вологодская область – 7

Республика Адыгея – 7

Республика Калмыкия – 7

Челябинская область – 7

Томская область – 5

Камчатский край — 5

Республика Карелия – 4

Удмуртская Республика – 4

Республика Тыва — 4

Республика Бурятия – 3

Псковская область – 2

Омская область – 2

Амурская область – 2

Республика Крым – 2

Иркутская область – 1

Забайкальский край – 1

Магаданская область – 1

Еврейская АО – 1

г. Севастополь — 1.