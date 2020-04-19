В России за сутки зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 42 853 человека. Инфицированные зафиксированы во всех 85 регионах страны, сообщает «стопкоронавирус.рф».
За минувшие сутки выздоровело 234 человека, и теперь выздоровевших насчитывается 3291 человек. За сутки умерло 48, от коронавируса в России в общей сложности скончался 361 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва – 3570
Московская область – 709
Нижегородская область – 129
Санкт-Петербург – 114
Архангельская область – 68
Республика Мордовия – 60
Тульская область – 58
Краснодарский край – 48
Чеченская Республика – 44
Оренбургская область – 20
Республика Марий Эл – 43
Рязанская область – 42
Республика Ингушетия – 42
Тюменская область – 42
Республика Саха (Якутия) – 41
Кировская область – 39
Хабаровский край – 38
Калужская область – 37
Республика Дагестан – 35
Ростовская область – 35
Тверская область – 33
Мурманская область – 33
Республика Татарстан – 31
Ленинградская область – 29
Чувашская Республика – 29
Пермский край – 28
Владимирская область – 27
Воронежская область – 26
Курская область – 26
Республика Северная Осетия – 26
Астраханская область – 24
Красноярский край – 24
Брянская область – 23
Ставропольский край – 23
Тамбовская область – 22
Кабардино-Балкарская Республика – 22
Республика Хакасия – 22
Новосибирская область – 22
Смоленская область – 21
Липецкая область – 20
Ивановская область – 19
Новгородская область – 18
Карачаево-Черкесская Республика – 17
Саратовская область – 16
Самарская область – 15
Свердловская область – 15
Волгоградская область – 14
Ханты-Мансийский АО – 14
Костромская область – 13
Орловская область – 13
Приморский край – 13
Ярославская область – 12
Калининградская область – 11
Ульяновская область – 11
Ямало-Ненецкий АО – 10
Белгородская область – 9
Алтайский край – 9
Кемеровская область – 9
Республика Коми – 7
Вологодская область – 7
Республика Адыгея – 7
Республика Калмыкия – 7
Челябинская область – 7
Томская область – 5
Камчатский край — 5
Республика Карелия – 4
Удмуртская Республика – 4
Республика Тыва — 4
Республика Бурятия – 3
Псковская область – 2
Омская область – 2
Амурская область – 2
Республика Крым – 2
Иркутская область – 1
Забайкальский край – 1
Магаданская область – 1
Еврейская АО – 1
г. Севастополь — 1.
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