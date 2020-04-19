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Бородавко рассказал, когда Большунов может возобновить тренировки

Бородавко рассказал, когда Большунов может возобновить тренировки
Другие / Лыжный спорт 0

Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, заявил, что тренировки российских лыжников могут возобновиться уже в первый месяц лета.

«Непонятная ситуация. Тренировочные планы есть, рассматривается несколько вариантов, но пока говорить о чём-то преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, потому что собрать спортсменов в одно место очень проблематично.

Рассматривается идея переноса первого общего сбора из Отепя в Малиновку. Предварительно переговорили с руководством Малиновки, вполне вероятно, что июньский сбор проведём там, если границы будут закрыты. Связь с подопечными поддерживаю, иногда созваниваемся. Я в курсе, кто чем занимается, каких-то единых тренировочных планов нет, поскольку условия у всех разные», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Напомним, из-за пандемии коронавируса спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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