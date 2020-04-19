Фигурист Красножон: в США нет строгого режима, как в России. Здесь всё самовольно

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал, как изменилась жизнь после объявления пандемии коронавируса. Спортсмен проживает в американском штате Техас.
«Университет закрыли, все перешло на домашнее обучение. Закрыты катки, и теперь единственное, куда выхожу из дома, — это тренировки и магазин.
У нас нет такого строгого режима, как в России или Европе. Здесь всё самовольно. В разных штатах разные правила. В Техасе, где живу, губернатор ввёл такие правила: если въезжаешь к нам на машине (въехать на личном транспорте можно только из пары штатов), придётся сидеть на карантине две недели. Подписываешь бумагу, и к тебе без предупреждения могут прийти полицейские и проверить, соблюдаешь ли режим самоизоляции. Или если прилетаешь на самолёте из штатов, где эпицентр коронавируса, например Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Флориды, Детройта, Майами.
Перемещения? Могу спокойно ходить. Есть районы, где более жёсткие правила, но не знаю никого, кто нарушал бы эти правила и его за это наказали», — цитирует Красножона Sport24.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. Количество заражённых в США превышает 700 тыс. человек.
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