Власов: в борьбе допинг практически не поможет, поэтому и нарушений очень мало

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов рассказал о допинг-контроле в российском спорте.



«У нас был сбор в Сочи, каждый день была тяжёлая работа, и мы ложились спать с мыслью о восстановлении. И в 6-7 утра стук в дверь, после которого ты уже не уснёшь. Мы помним, какие были события перед той Олимпиадой, у нас уже иммунитет к таким ситуациям. Но коронавирус уже всё перекрыл, мы уже не помним допинговый скандал.



Что касается борьбы, то у нас очень мало случаев нарушения антидопинговых правил. Допинг в нашем виде спорта не сильно тебе поможет, вообще практически не поможет. У нас есть элементы — скорость, выносливость, приёмы, — если ты их не делаешь, ты просто не выиграешь. Плюс жесточайший контроль», — цитирует Власова ТАСС.