Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка показала фото своего пасхального стола. За столом в окружении яиц и куличей сидит пятилетняя дочь Навки Надежда, отцом которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Со Светлой Пасхой! Пусть мир и солнце светят ярче, доброта, войдя в ваш дом, его не покидает, любовь и счастье живут в ваших сердцах! Один добрый поступок вдохновляет на новые!!! Будьте чьим-то вдохновением!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.
Несколько дней назад Навка отпраздновала юбилей, приняв множество поздравлений в соцсетях.
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