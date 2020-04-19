Врач: видео тренировок в соцсетях вызывает ностальгию по аэробике на советском ТВ

Доктор сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский высказал мнение, что восстановительный период после самоизоляции займёт у фигуристов столько же времени, как и вынужденный перерыв в тренировках.
Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса спортсмены тренируются в домашних условиях.
«Сколько времени провёл спортсмен без базовой, подготовительной, специальной, соревновательной нагрузки, столько же ему понадобится для выхода на тот же рабочий уровень.
К сожалению, развить необходимые качества в условиях самоизоляции в большинстве видов спорта невозможно, и все эти видео в соцсетях у меня вызывают только ностальгические воспоминания о просмотре аэробики на советском телевидении.
Но есть неизбежное – растренированность. Та штука, которая сопровождает весь тренировочный процесс и, естественно, является обратной стороной медали со всеми физиологическими аспектами тренировки со знаком минус.
Этот локаут мирового спорта запер дверь и ещё долго не впустит нас по объективным причинам. Заставит нас задуматься об истинном предназначении пропагандируемых с древних времен спортивных истин, заставит нас ценить минуты спортивного счастья", — приводит слова Шветского РИА «Новости».
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