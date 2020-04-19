Алкаш, блондинка и ещё шесть образов Алексея Ягудина. Видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин устроил необычную битву луков. Спортсмен примерил на себя различные образы и предложил подписчикам своей страницы в «Инстаграме» выбрать, с кем из них они хотели бы провести карантин. Среди образов, представленных Ягудиным, сотрудник офиса, лыжник, отдыхающий, блондинка, алкаш, ковбой и другие.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, что подписчики высоко оценили юмор Ягудина. Вот только некоторые комментарии.

«Алексей, во всех образах бесподобен!»

«С оригиналом. Он такой многогранный».

«Со всеми, тогда скучно не будет!»

«А на коньках где образ? Тот, который в Джульетте с голым торсом!»



Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.