Анна Щербакова: на карантине приходится чуть больше ограничивать себя в еде

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Анна Щербакова призналась, что, находясь на самоизоляции, ограничивает себя в еде больше обычного.
«В обычные дни я себя не ограничиваю, но стараюсь есть правильную пищу, чтобы у меня были силы для тренировок. Понимаю, что если буду себе что-то запрещать есть, то у меня будут моменты, когда могу сорваться. А так я просто слежу за питанием.
На карантине из-за того, что тренировки не столь интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть. Худеть мне не приходилось, глобально точно нет, только по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать. Так получается удерживать вес", — сказала Щербакова в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
- 19 апреля 2020
-
21:27
-
20:40
-
20:29
-
19:24
-
19:04
-
18:46
-
18:17
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
14:12
-
13:50
-
12:03
-
11:24
-
11:07
-
10:17
-
09:51
-
00:50
- 18 апреля 2020
-
23:31
-
22:52
-
22:32
-
21:28
-
20:00
-
18:51
-
17:21
-
16:52
-
16:36
-
16:21
-
15:56
-
15:53
-
15:00
-
14:50
-
13:33