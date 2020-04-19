Татьяна Волосожар рассказала, как трёхлетняя дочь помогала ей красить яйца на Пасху

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как вместе с мужем Максимом Траньковым и трёхлетней дочерью Анжеликой красила яйца накануне Пасхи.
«Христос Воскресе! Дорогие друзья, наша семья желает вам в светлый праздник Пасхи добра, здоровья и отличного настроения. Несмотря на сложные времена, пусть в наших сердцах живёт вера, надежда и любовь.
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Вчера всей семьёй готовились к празднику. Ликуся с радостью приняла участие в оформлении яиц — рисовала на них, клеила наклейки. В процессе я рассказывала ей о традициях и вере на доступном языке. С каждым годом Анжелика понимает всё больше и высказывает своё мнение по любому вопросу. Так здорово!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно псмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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