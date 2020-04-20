Фигуристка Радионова рассказала, как по прилёте из Италии ощутила симптомы коронавируса

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, что после прилёта из Милана ощутила симптомы, свойственные заболеванию от коронавируса. Спортсменка отдыхала в Италии в феврале 2020 года, до объявления в регионе чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
«На обратном пути в самолёте я ещё заболела, до сих пор не знаю, что это было: коронавирус или нет. Симптомы были очень похожими. Несколько дней держалась очень высокая температура, сухой кашель. Всё продолжалось неделю, а потом кашель сошёл на нет, но я ещё неделю ходила вялая и практически без сил. После того как мы приехали, объявили, что в Италии была вспышка коронавируса.
Даже как-то посмеялась. Рассуждала так: ну заболела и заболела, а кто не болеет… Тогда не было ещё ажиотажа вокруг этой темы», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
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