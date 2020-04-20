Фигуристка Радионова объяснила, почему Загитова популярна в ледовых шоу
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила, почему олимпийская чемпионка Алина Загитова пользуется популярностью в ледовых шоу.
«В первую очередь за счёт того, что Алина олимпийская чемпионка и имеет все возможные титулы. Во-вторых, она очень прибавила в катании, у неё всегда сложные и интересные номера. В-третьих, она нереальная красотка. Она выросла, оформилась, выглядит просто шикарно. Это я ей как девушка девушке говорю. Алина — украшение любого шоу», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно. В том числе был отменён и чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).
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