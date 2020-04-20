В России за сутки коронавирусом заразилось 4268 человек, отмечено 44 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 4268 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 47 121 человек, из которых выздоровело 3446. Зафиксировано ещё 44 летальных исхода. За всё время скончалось 405 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2026

Московская область — 578

Нижегородская область — 113

Санкт-Петербург — 86

Ростовская область — 60

Мурманская область — 46

Чеченская Республика — 45

Республика Башкортостан — 45

Орловская область — 43

Брянская область — 42

Калужская область — 40

Республика Дагестан — 39

Республика Ингушетия — 39

Республика Татарстан — 39

Ленинградская область — 37

Республика Мордовия — 35

Владимирская область — 34

Краснодарский край — 34

Чувашская Республика — 32

Хабаровский край — 30

Республика Марий Эл — 29

Саратовская область — 28

Ярославская область — 27

Тюменская область — 27

Тверская область — 26

Удмуртская Республика — 26

Республика Северная Осетия — 25

Пензенская область — 25

Воронежская область — 24

Курская область — 24

Ямало-Ненецкий АО — 24

Новосибирская область — 24

Белгородская область — 22

Рязанская область — 22

Тамбовская область — 22

Тульская область — 22

Ивановская область — 20

Липецкая область — 20

Карачаево-Черкесская Республика — 20

Кировская область — 19

Ульяновская область — 19

Республика Саха (Якутия) — 19

Волгоградская область — 18

Пермский край — 17

Приморский край — 17

Смоленская область — 16

Кабардино-Балкарская Республика — 16

Самарская область — 16

Астраханская область — 13

Ханты-Мансийский АО — 13

Калининградская область — 12

Ставропольский край — 12

Алтайский край — 12

Республика Коми — 10

Новгородская область — 10

Челябинская область — 10

Иркутская область — 10

Республика Адыгея — 9

Забайкальский край — 9

Республика Карелия — 8

Псковская область — 8

Свердловская область — 8

Республика Хакасия — 8

Архангельская область — 7

Вологодская область — 7

Камчатский край — 7

Красноярский край — 6

Кемеровская область — 6

Костромская область — 4

Томская область — 4

Амурская область — 4

г. Севастополь — 4

Республика Калмыкия — 3

Омская область — 3

Республика Алтай — 2

Еврейская АО — 2.

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