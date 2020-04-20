«Яндекс» рассказал, как изменились поисковые запросы во время карантина

В «Яндексе» провели исследование, посвящённое тому, как изменились поисковые запросы пользователей во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в 3-4 раза увеличилось количество запросов «не выходя из дома», «доставка» и «чем заняться», а количество запросов «завязать галстук» и «схема метро», наоборот, стремительно упало.

Что касается спорта, то падение популярности наблюдается у таких запросов, как «жим лёжа» и «шапочка для бассейна», а рост — у «гантели» и «как правильно отжиматься». Среди необычного отмечается резкий рост количества запросов «виртуальный бар», «прокат собак», «разбавлять спирт» и «когда всё это закончится».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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