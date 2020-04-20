Гимнастка Солдатова: а потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавную фотографию с соревнований. На ней гимнастка случайно задевает ногой накрашенные красной помадой губы.
«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада», — написала Солдатова.
Фото: https://www.instagram.com/soldy21/
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Ранее Александра Солдатова показала, как вместе с котом устроила битву луков. Кот спортсменки Синабон не раз помогал Александре проводить домашние тренировки и готовить вкусную еду. Гимнастка даже танцевала со своим любимцем.
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
14:41
-
14:19
-
13:58
-
13:38
-
12:22
-
11:41
-
10:39
-
10:08
-
09:18
- 19 апреля 2020
-
23:03
-
21:27
-
20:40
-
20:29
-
19:24
-
19:04
-
18:46
-
18:17
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
14:12
-
13:50
-
12:03
-
11:24
-
11:07
-
10:17
-
09:51
-
00:50
- 18 апреля 2020
-
23:31
-
22:52
-
22:32
-
21:28
-
20:00
Партнерский контент