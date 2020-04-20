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Гимнастка Солдатова: а потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада

Гимнастка Солдатова: а потом удивляюсь, откуда у м
Гимнастка Солдатова: а потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавную фотографию с соревнований. На ней гимнастка случайно задевает ногой накрашенные красной помадой губы.

«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада», — написала Солдатова.

Фото: https://www.instagram.com/soldy21/

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Ранее Александра Солдатова показала, как вместе с котом устроила битву луков. Кот спортсменки Синабон не раз помогал Александре проводить домашние тренировки и готовить вкусную еду. Гимнастка даже танцевала со своим любимцем.

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