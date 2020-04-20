Гимнастка Солдатова показала необычный способ встать с кровати. Видео
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова показала, как можно развлечь себя на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео необычного способа подъёма с кровати.
«Когда проснулся и понял, что идти сейчас некуда. Так что ещё посплю часик-другой», — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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