Гимнастка Солдатова показала необычный способ встать с кровати. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова показала, как можно развлечь себя на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео необычного способа подъёма с кровати.

«Когда проснулся и понял, что идти сейчас некуда. Так что ещё посплю часик-другой», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.