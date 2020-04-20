Шоу в Японии с участием Елизаветы Туктамышевой отменено из-за коронавируса
Ледовое шоу Fanstasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов шоу.
«Нам пришлось отменить шоу Fanstasy on Ice 2020, которое должно было пройти в мае. Мы готовились к проведению мероприятия и пристально следили за информацией правительства о ситуации с коронавирусом в Японии и во всём мире. Так как перспективы распространения инфекции остаются неясными, мы решили, что здоровье и безопасность зрителей и фигуристов, которые приедут в Японию, снанет нашим главным приоритетом», — сказано в заявленни организаторов.
Помимо Туктамышевой, участие в шоу должен был принять Евгений Плющенко.
«Подушка уже маловата». Туктамышева поделилась фото с популярного челленджа
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
16:11
-
15:54
-
15:16
-
14:57
-
14:41
-
14:19
-
13:58
-
13:38
-
12:22
-
11:41
-
10:39
-
10:08
-
09:18
- 19 апреля 2020
-
23:03
-
21:27
-
20:40
-
20:29
-
19:24
-
19:04
-
18:46
-
18:17
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
14:12
-
13:50
-
12:03
-
11:24
-
11:07
-
10:17
-
09:51
-
00:50
- 18 апреля 2020
-
23:31
Партнерский контент