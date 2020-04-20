Спортсмен из Владивостока пробежал на самоизоляции 100-километровый марафон вокруг кровати

Приморский спортсмен Дмитрий Якухный пробежал 100-километровый марафон, не выходя из дома во время самоизоляции. Якухный преодолел дистанцию 100 км за 10 часов 19 минут, бегая вокруг кровати. Спортсмен опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме".
«Ультрамарафон -100 км вокруг кровати. Приморская сотка дома», — написал Якухный.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Фото: https://www.instagram.com/yakuhnyi_dmitry/
В комментариях к публикации спортсмен сообщил, что каждые 10 км менял направление движения, чтобы не закружилась голова.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Помимо этого, по этой причине закрыты все спортивные площадки, а спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
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